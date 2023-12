Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est prévenu après son «offre monstrueuse»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le viseur du président Nasser Al-Khelaïfi au PSG ces derniers mois, Victor Osimhen a finalement prolongé son contrat avec Naples. Et l'agent du buteur nigérian est revenu sur ces derniers mois très agités, confirmant de grosses offres à son sujet lors du mercato estival notamment.

La nouvelle a finalement été officialisée par Naples le 23 décembre dernier : Victor Osimhen (24 ans) vient de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec l'écurie italienne, lui qui semblait pourtant au bord de la rupture avec sa direction en début de saison. Le buteur nigérian a été évoqué avec insistance du côté du PSG l'été dernier, au moment où Nasser Al-Khelaïfi souhaitait attirer un joueur de tout premier plan à ce poste. Mais c'est finalement l'option Randal Kolo Muani qui s'est concrétisée pour le PSG, et Osimhen a donc fini par fixer son avenir au Napoli.

« Il est heureux à Naples »

Une clause aurait été convenu entre l'ancien buteur du LOSC et Naples dans ce nouveau contrat, qui pourrait éventuelle faire les affaires du PSG l'été prochain. Mais en attendant, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport , l'agent d'Osimhen refuse d'évoquer un départ : « Victor est heureux à Naples et veut aller le plus haut possible. Il l'a toujours dit et l'a prouvé sur le terrain. Nous venons de clôturer un renouvellement très important dans l'histoire du football italien. Profitons-en. Et cela montre que certains récits étaient erronés. J'entendais dire que j'aurais préféré ne pas renouveler pour le transférer tout de suite. Ce n'était pas vrai. Je représente Victor et je vise le meilleur pour lui, avec lui: nous visions tous les deux le renouvellement depuis l'été », indique Roberto Calenda.

« Beaucoup d'offres monstrueuses sont arrivées »