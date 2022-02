Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour Erling Haaland !

Publié le 8 février 2022 à 21h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue d'être incertain, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité pour le remplacer. Et le prix du Norvégien est fixé.

L'été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait être confronté à un énorme chantier. En effet, l'avenir de Kylian Mbappé est plus qu'incertain puisque son contrat s'achève à l'issue de la saison, et la tendance semble clairement à un départ vers le Real Madrid. Il faut dire que l'été dernier, l'attaquant français avait réclamé son départ pour rejoindre le club merengue. A l'époque, le PSG avait repoussé les offres madrilènes allant de 160 à 200M€, mais désormais, les Parisiens n'ont plus leur mot à dire compte tenu du fait que Kylian Mbappé est libre de négocier avec le club de son choix.

75M€ + 10M€ de bonus pour Haaland ?