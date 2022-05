Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà une piste colossale pour l'après-Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble prendre forme, le PSG s'active sur le marché pour dénicher son successeur qui pourrait être Joao Felix.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG dans les prochains jours. Une situation qui pousse les Parisiens à s'activer en coulisses afin de lui trouver un successeur. Dans cette optique plusieurs noms circulent, mais une piste pourrait bien prendre de l'ampleur, à savoir celle menant à Joao Felix comme le confirme le journaliste espagnol Eduardo Inda.

Le PSG adore Joao Felix