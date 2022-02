Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prix est fixé pour Jonathan David !

Publié le 28 février 2022 à 19h15 par La rédaction mis à jour le 28 février 2022 à 19h16

Afin de densifier leur attaque lors du mercato estival, les dirigeants du PSG ont coché le nom de Jonathan David. De leur côté, les dirigeants du LOSC auraient fixé un nouveau prix pour la vente de leur buteur.

Le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif lors du prochain mercato estival. Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrive à son terme et que celui-ci est annoncé avec insistance au Real Madrid, Angel Di Maria se retrouve dans la même situation et pourrait également quitter la capitale. De son côté, Mauro Icardi ne semble plus donner satisfaction, et devrait être encouragé à trouver un nouveau club. Afin de renforcer leur secteur offensif, les dirigeants parisiens suivraient donc de près la situation de Jonathan David, comme révélé par le10sport.com.

Un transfert à 45-55M€ pour Jonathan David ?