Mercato - PSG : Le départ de Lionel Messi ne passe pas à Barcelone...

Publié le 10 août 2021 à 3h00 par A.M.

Interrogé sur le départ de Lionel Messi, Gerard Piqué reconnaît que le vestiaire a dû mal à encaisser la nouvelle.

Très proche de Lionel Messi qu'il a connu à La Masia et avec lequel il a évolué durant 13 saisons, Gerard Piqué a dû mal à digérer le départ La Pulga dont le contrat n'a pas été prolongé au Barça. Alors que l'Argentin semble proche de rejoindre le PSG, le défenseur espagnol reconnaît que le vestiaire blaugrana a mal vécu l'annonce du départ de Lionel Messi.

«L’équipe était honnêtement un peu brisée à cause du départ de Messi»