Mercato - PSG : L'avertissement concernant Barcola avant ce transfert à 80M€

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper très fort sur le mercato, avec une vieille piste qui serait revenue sur le devant de la scène. Elle concerne Khvicha Kvaratskhelia, qui était déjà la grande priorité l’été dernier pour remplacer Kylian Mbappé et qui serait annoncé sur le départ du côté du Napoli.

Une deuxième chance pourrait se présenter. Quelques mois seulement après l’échec cuisant de l’opération Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait l’intention de revenir à la charge, avec la situation qui aurait radicalement changé. Car si le Napoli souhaitait le garder coute que coute l’été dernier, un départ serait plus que possible en ce mois de janvier, avec une prolongation qui semble être totalement écartée.

Le PSG prêt à frapper fort cet hiver ? Kvaratskhelia en approche, une opération qui pourrait chambouler l'équipe ! 🔥

➡️ https://t.co/SyruGKlzX6 pic.twitter.com/o47z7rAKG6 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 9, 2025

« Toutes les places extracommunautaires sont occupées au PSG »

Attention toutefois, puisque ce transfert comporte plusieurs obstacles importants, notamment le prix. Le Napoli ne souhaiterait pas le brader et Sky Sport Italia a fixé le prix de 80M€ minimum pour trouver un accord. Et ce n’est pas tout, puisque Bruno Satin a souligné un nouveau problème avec Kvaratskhelia. « Il n'est pas un citoyen de l'UE et cela pourrait être un problème étant donné que toutes les places sont occupées, le PSG doit donc faire une coupe pour pouvoir le signer » a expliqué l’agent français, sur Radio Kiss Kiss Napoli.

« Au PSG il y a Barcola qui joue au même poste que Kvara »

Et ce n’est pas tout, puisqu’il a également prévenu le PSG concernant l’équilibre au sein de son effectif, avec un Bradley Barcola qui pourrait être la première victime d’une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. « Au PSG il y a Barcola qui joue au même poste que Kvara, il ne va pas bien ces derniers temps, mais je regarderais d'abord ce que j'ai déjà avant de boucler cette opération » a analysé Bruno Satin, qui pense donc que le club parisien ferait mieux de valoriser l’international français plutôt que d’aller chercher la star du Napoli.