Mercato - PSG : L’avenir de Messi dépendant du futur entraîneur ? La réponse

Alors que plusieurs médias s’accordent à dire que le sort de Galtier est d’ores et déjà scellé pour l’an prochain, certaines informations font état du fait que la question de l’entraîneur pourrait avoir une grande incidence sur la prolongation éventuelle de Lionel Messi, pour l’instant libre en juin. Que faut-il en penser ? Analyse.

Comme l’ont révélé plusieurs médias cette semaine, que ce soit Mundo Deportivo en Espagne ou le quotidien L ’Equipe , le sort de Christophe Galtier apparaît d’ores et déjà scellé. Selon Mundo Deportivo , le technicien parisien ne sera pas conservé par le PSG quoiqu’il arrive, le club estimant que les résultats sur l’ensemble de la saison sont largement insuffisants, quand bien même l’équipe parvenait à remporter le titre de champion de France. Pour L’Equipe , le coach serait de son côté épuisé et n’aurait pas l’intention de poursuivre l’aventure une fois le titre de champion de France assuré. Sur RMC Sport , Jérôme Rothen avait récemment penché lui aussi vers un départ de Galtier : « C’est compliqué d’imaginer qu’il supportera cette pression-là la saison prochaine. Parce que la saison il va la finir, on anticipe déjà la prochaine. Je lui souhaite en effet de partir et de finir avec un titre de champion de France ».

La prolongation de Messi en jeu ?

Selon les informations de certains médias européens relayées dans PSG Talk Extra Time , l'avenir de Christophe Galtier devrait avoir un impact sur le sort de Lionel Messi. A en croire ces informations, le départ de Galtier aurait en effet des répercussions sur la prolongation de Pulga. Que faut-il en penser ?

Paris a déjà arrêté son choix donc…

A l’analyse, la situation avec Lionel Messi est arrivée à un point où la question de l’entraîneur ne devrait plus avoir une réelle importance. Au sein de la direction du PSG, on a en effet arrêté la décision de ne pas conserver Messi, dont la prolongation apparaît trop lourde au budget en rapport de son apport sportif, surtout compte tenu des investissements à réaliser pour bâtir un effectif revu à la hausse en quantité et en qualité. Dans ces conditions, les éventuelles intentions de la star argentine en fonction de l’identité du futur entraîneur du PSG ne devraient pas avoir de réelles incidences.