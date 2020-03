Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Aouar influencé par le dossier Paul Pogba ?

Publié le 16 mars 2020 à 17h15 par A.D.

Comme le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, la Juventus voudrait se jeter sur Paul Pogba l'été prochain. En cas d'échec sur ce dossier, les Bianconeri pourraient se tourner vers Houssem Aouar, un joueur qui serait une priorité de Leonardo selon Le 10 Sport.

Fabio Paratici pourrait marcher sur les plates bandes de Leonardo en ce qui concerne Houssem Aouar. Alors que son avenir à Manchester United serait de plus en plus incertain, Paul Pogba serait au coeur d'une bataille royale entre le PSG, le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone. Alors que La Pioche réclamerait un salaire de plus de 15M€ annuels, La Vieille Dame pourrait battre en retraite selon les dernières indiscrétions de Calciomercato.com . S'ils venaient à tirer un trait sur Paul Pogba, les Bianconeri pourraient empiéter sur un autre dossier du PSG : Houssem Aouar.

Houssem Aouar, un plan B après Paul Pogba ?