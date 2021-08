Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Paul Pogba compromise par… un joueur de Pochettino !

Publié le 1 août 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à alléger son effectif afin Paul Pogba, le PSG ne peut toutefois pas compter sur Ander Herrera.

Après avoir déjà bouclé les arrivées d’Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG semble désormais se concentrer sur le recrutement de Paul Pogba. Cependant, avant d’accueillir l’international français, Leonardo va devoir faire de la place au milieu de terrain. Le principal concerné par un départ semble être Ander Herrera, mais le milieu de terrain espagnol n’a pas l’intention de partir.

Herrera veut se battre pour sa place au PSG