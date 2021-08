Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Neymar sur Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 23h15 par D.M.

Lors d'un entretien téléphonique avec son partenaire Thilo Kehrer, Neymar s'est exprimé sur la possible arrivée de Lionel Messi au PSG.

« C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain. J’ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine » déclarait Neymar en décembre dernier au sujet de Lionel Messi. Et le Brésilien pourrait bien voir son rêve se réaliser. En effet, l’attaquant argentin serait tout proche de rejoindre le PSG. Messi aurait donné son accord pour rejoindre le club parisien et son entourage règlerait les derniers détails. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 août dernier, la Pulga devrait toucher au PSG un salaire annuel de 25M€.

« Messi ? J'espère qu'il viendra »