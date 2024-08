Mercato - PSG : La réponse est déjà tombée pour ce transfert en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, notamment dans l’optique de compenser la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG aurait pris des renseignements pour le transfert de Jonathan David. Un dossier qu’Olivier Létang a d’ailleurs récemment évoqué, et la déclaration du président du LOSC ne laisse pas penser qu’un départ est possible d’ici la fin du mercato.

En plus de rechercher le successeur de Kylian Mbappé, le PSG travaille désormais pour combler l'absence de Gonçalo Ramos qui devrait manquer 3 mois de compétition. Dans cette optique, ParisTeam révèle que Jonathan David aurait été contacté par le club de la capitale. Ces derniers jours, Olivier Létang évoquait d'ailleurs l'avenir de son attaquant, confirmant qu'il serait difficile de le remplacer d'ici la fin du mercato.

Létang a vendu la mèche pour David ?

« Je ne vais pas faire des promesses aujourd’hui que je ne peux pas tenir, mais c’est vrai que plus on avance, plus le fait de le conserver avec nous est quelque chose qui est probable. (...) J’ai dit la semaine dernière qu'il pourrait partir si, et seulement si, on était en capacité de le remplacer », assurait le président du LOSC au micro de RMC, avant d’afficher son pessimisme.

«Plus on s’approche de la fin du mercato, plus c’est compliqué»

« Plus on s’approche de la fin du mercato, plus c’est compliqué de trouver un attaquant de grande qualité comme Jonathan. On a la capacité de le garder car nous ne sommes pas sous pression d’un point de vue économique. Nous sommes très contents de l’avoir. Il est très content d'être avec nous, très content d’être dans le club, de ce qu’il vit. Je dirais que tout est possible », ajoutait Olivier Létang.