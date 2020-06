Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La pression augmente dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 12 juin 2020 à 1h15 par A.C.

Les prochaines semaines pourraient bien être cruciales pour Lorenzo Pellegrini, milieu de l’AS Roma suivi de près par le Paris Saint-Germain.

La Serie A va recommencer et, ce qui est sûr, c’est que Leonardo la regardera d’un œil attentif. Plusieurs de ses objectifs de l’été s’y trouvent. C’est notamment le cas de Lorenzo Pellegrini, comme nous vous l’avons révélé. Le milieu de l’AS Roma possède une clause de 30M€ et la situation économique du club romain pourrait faciliter la tâche du PSG. Pourtant, La Gazzetta dello Sport a évoqué l’arrivée d’un possible racheter à Rome, tandis que Sky Sport Italia parle d’une prolongation qui se préparerait, pour Pellegrini.

La prolongation de Pellegrini, pas du tout lancée ?