Mercato - PSG : La porte est ouverte pour cet ancien du PSG !

Publié le 6 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Ayant fait ses classes au PSG, Christopher Nkunku aurait des partisans au sein du club parisien qui ne seraient pas contre son retour. De son côté, l’international français voudrait quitter le RB Leipzig.

Formé au PSG où il a effectué toutes ses classes jusqu’à l’équipe première, Christopher Nkunku a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain à l’été 2019 afin d’emprunter un tournant dans sa carrière et de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. Le RB Leipzig a donc formulé une offre de transfert au PSG et depuis, Nkunku ne cesse de faire parler de lui en Allemagne ou en Europe par le biais de la Ligue des champions. De plus, Christopher Nkunku a acquis le statut d’international en étant appelé par le sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps. Ses performances avec Leipzig sont telles que le PSG songerait à le faire revenir.

Nkunku voudrait quitter Leipzig