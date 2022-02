Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de la Juventus sur l'avenir de Dybala !

Publié le 23 février 2022 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le collimateur du PSG. Avant le déplacement à Villarreal ce mardi soir, Maurizio Arrivabene a fait le point sur la situation du joyau argentin.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala va changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum l'été dernier, Leonardo verrait d'un bon oeil l'idée d'en faire de même avec Paulo Dybala. Mais qu'en pense la Juventus ? Lors d'un entretien accordé à Sky Sport , Maurizio Arrivabene a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Paulo Dybala ce mardi soir.

«Nous devront discuter des autres renouvellements, en plus de Dybala»