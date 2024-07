Mercato - PSG : La déclaration surprise à 58M€ de Barcelone !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le FC Barcelone, cela a souvent été la guerre en coulisses en période de mercato. C’est à nouveau le cas cet été avec Nico Williams (22 ans) tout juste sacré champion d’Europe avec l’Espagne. Et au vu des propos du président du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a du soucis à se faire.

Nico Williams (22 ans) a été, avec son jeune compatriote Lamine Yamal (17 ans), les artistes de la sélection espagnole pendant l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Les performances des deux ailiers ont notamment permis à La Roja de venir à bout de l’Allemagne, de l’équipe de France et de l’Angleterre en quart, demi et finale du championnat d’Europe.

Luis Enrique épris de Nico Williams, le PSG est confronté au Barça

Au cours de la compétition, Lamine Yamal a d’ailleurs réclamé à plusieurs reprises la venue de Nico Williams au FC Barcelone où le meilleur jeune joueur de l’Euro a été formé jusqu’à l’équipe première où il évolue. Et pour ce qui est de la suite, l’ailier de l’Athletic Bilbao, sous contrat jusqu’en juin 2027, elle pourrait bien s’écrire au FC Barcelone ou au PSG. SPORT révélait en effet dernièrement que Luis Enrique, en sa qualité de coach du Paris Saint-Germain, verrait d’un très bon oeil le recrutement de Nico Williams alors que Kylian Mbappé est parti au Real Madrid.

Le président du Barça annonce qu’il va «essayer» de recruter Williams !

Néanmoins, le FC Barcelone aurait à coeur à l’instant T de faire son maximum afin de mettre la main sur deux champions d’Europe espagnols : Nico Williams et Dani Olmo. En ce qui concerne le dossier Williams, Joan Laporta a répondu à la question d’un fan du FC Barcelone au volant de sa voiture. « Allez-vous recruter Nico Williams ou non ? Nous allons essayer ». a simplement répondu le président du FC Barcelone avec le sourire aux lèvres. Il n y a plus qu’à donc à présent. Le PSG est prévenu.