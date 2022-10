Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe sur l’avenir de Messi agace en interne

Publié le 5 octobre 2022 à 16h15

Hugo Chirossel

Alors qu’il est arrivé il y a un peu plus d’un an, Lionel Messi pourrait bientôt quitter le PSG. L’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 et le FC Barcelone rêve de le faire revenir au club. D’après les dernières informations, la Pulga sera bel et bien un joueur du Barça la saison prochaine, ce qui agace les Parisiens.

Lors de l’été 2021, le Paris Saint-Germain réalisait un rêve inespéré : recruter Lionel Messi. Face aux difficultés financières du FC Barcelone, le septuple Ballon d’Or a été contraint de quitter la Catalogne. Une aubaine pour le PSG qui a sauté sur l’occasion.

Un contrat qui court jusqu’en 2023

Mais un peu plus d’un an après l’arrivée de Lionel Messi, son avenir est déjà au centre de toutes les attentions. En effet, le contrat de l’Argentin court jusqu’en juin 2023. Dès le mois de janvier, il pourra alors s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine.

Le PSG s’agace en interne