Mercato - PSG : L'initiative exceptionnelle prise après son transfert à Paris

En janvier dernier, à l’occasion du mercato hivernal, le PSG avait trouvé son bonheur au Brésil. Le club de la capitale s’était alors offert les services de Lucas Beraldo (Sao Paulo) ainsi que Gabriel Moscardo (Corinthians). Si le premier cité avait intégré l’effectif de Luis Enrique, le second a été laissé en prêt à son club. Moscardo fait donc actuellement ses premiers pas avec le PSG, l’occasion pour lui de faire ses premières confidences… en français.

Si le PSG n’a bouclé qu’un transfert cet été, ce sont bien deux nouvelles têtes qui étaient à la reprise de l’entraînement du groupe de Luis Enrique. En plus de Matvey Safonov, arrivé de Krasnodar, Gabriel Moscardo a lui aussi découvert les installations du Campus PSG. Le milieu de terrain brésilien avait été acheté en janvier dernier, avant d’être immédiatement prêté aux Corinthians. Ce prêt étant désormais terminé, Moscardo évolue donc désormais au PSG. Un transfert en amont de laquelle il a décidé d'apprendre le français, une langue qu'il maitrise déjà bien.

« Être ici pour moi, c’est un rêve »

Les médias du PSG ont d’ailleurs suivi les premiers pas de Gabriel Moscardo avec le club de la capitale. Le Brésilien s’est alors confié, expliquant : « J’aime beaucoup Paris parce que c’est une très belle ville. J’y suis déjà depuis 15 jours et j’aime beaucoup. Le Campus, toutes les personnes au Campus, c’est une bonne ville pour moi. (…) Je suis très heureux d’avoir des amis brésiliens dans l’équipe. Je pense que Marquinhos va beaucoup m’aider cette saison. Je pense que ça va être une bonne saison pour nous et nous allons gagner beaucoup de compétitions. (…) Être ici pour moi, c’est un rêve ».

« C’est très important de parler français pour respecter le club »

Des réponses données d’ailleurs dans un très bon français par Gabriel Moscardo. A peine arrivé au PSG, le Brésilien maitrise déjà la langue de Molière. Une question de respect comme il a pu l’expliquer : « Pour moi, c’est très important de parler français pour respecter le club et les gens à Paris aussi. (…) Est-ce que j’ai étudié le français ? J’ai étudié le français au Brésil depuis 4 mois à l’école de français. Pour moi, c’est très important de parler français. Pour moi, le principal c’est par respect aux personnes françaises, au club, aux gens du club et pour parler plus facilement avec les gens au Campus et à Paris. Je ne veux pas parler anglais, je veux parler français avec les Français par respect ».