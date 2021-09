Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à jouer un mauvais tour au Real Madrid ?

Publié le 28 septembre 2021 à 22h10 par T.M.

Visiblement, il n’y aurait pas que le Real Madrid dans la course pour Kylian Mbappé. Et la Casa Blanca pourrait craindre le pire…

Cet été, le Real Madrid n’a finalement pas réussi à faire céder le PSG pour Kylian Mbappé. Malgré de grosses propositions annoncées dans les médias, la Casa Blanca va donc devoir patienter pour espérer accueillir le Français. Et c’est finalement l’été prochain que Mbappé pourrait débarquer. Il y a quelques jours, Florentino Pérez a, en effet, annoncé l’arrivée du champion du monde pour dans un an. Cela serait-il alors déjà fait entre le Parisien et le Real Madrid ? Pas sûr.

Mbappé tenté par d’autres clubs ?