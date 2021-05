Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé mis sous pression par… Didier Deschamps ?

Publié le 26 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps compte sur un Kylian Mbappé au meilleur de sa forme pour l’Euro. Et c’est pourquoi il souhaiterait que l’attaquant du PSG ne scelle son avenir avant le début de la compétition le 11 juin prochain.

Les semaines se suivent, mais l’avenir de Kylian Mbappé n’en demeure pas plus clair malgré la clôture du championnat et de ce fait, de la saison du PSG qui n’est pas parvenu à atteindre la finale de la Ligue des champions qui se disputera samedi soir. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé serait donc toujours susceptible d’être vendu à l’intersaison, puisqu’une prolongation de contrat ne semble pas se dessiner. Cependant, le champion du monde tricolore disputera l’Euro avec l’Équipe de France à compter du 11 juin, début de la compétition. Et cette date serait cruciale aux yeux de Didier Deschamps.

Deschamps veut que tout soit réglé pour l’Euro

À en croire les informations de Francesc Aguilar, Didier Deschamps aurait fixé la fin du feuilleton Kylian Mbappé. Selon le journaliste, le sélectionneur de l’Équipe de France refuserait de voir Kylian Mbappé pas focalisé à 100% sur son travail avec les Bleus en raison de potentielles incertitudes au niveau de son avenir en club. Le PSG aurait donc une marge de manoeuvre importante jusqu’à cette date butoir.