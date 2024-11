Mercato - PSG : «Je peux battre un record», un coup historique signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Pendant 13 ans, Luis Enrique a défendu les couleurs du Real Madrid puis du FC Barcelone lorsqu'il jouissait de sa carrière. Devenu entraîneur du PSG en 2023, Enrique a pris les rênes des deux équipes professionnelles du Barça par le passé. Pourrait-il signer un coup historique en allant au Real Madrid ? Il a vidé son sac.

Luis Enrique a déjà bien voyagé depuis ses débuts d'entraîneur. Ayant effectué ses premiers pas avec la réserve du FC Barcelone lorsque Pep Guardiola officiait avec l'équipe première, le technicien espagnol a fait ses armes à la Roma, au Celta Vigo, au Barça et avec la sélection espagnole avant de déposer ses valises au PSG à l'été 2023.

Luis Enrique a connu le Real Madrid et Barcelone

Alors qu'il est question d'une éventuelle prolongation pour deux saisons supplémentaires de son contrat courant jusqu'en juin prochain, Luis Enrique a un passif avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Pendant sa carrière de joueur, l'ex-milieu de terrain a passé cinq saisons à la Casa Blanca avant de directement s'installer à Barcelone où il y finissait sa carrière après huit années blaugrana en 2004.

«Entraîneur du Barça et du Real Madrid, je peux battre un record (rires)»

Luis Enrique pourrait-il devenir la première personne à avoir joué et à s'être assis sur les bancs de touche des deux ennemis historiques du football espagnol ? Le coach du PSG a signé une sortie ironique à ce sujet pour TV3. « Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans l'histoire qui ait été à la fois joueur du Barça et du Real Madrid et entraîneur du Barça et du Real Madrid, donc je peux battre un record (rires). Mais je ne le ferai pas ».