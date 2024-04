Mercato - PSG : «Indispensable», une grande star est attendue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Frenkie De Jong reste un élément majeur du FC Barcelone à ce jour. Et Luis Fernandez, ancien entraîneur du club parisien, vante les mérites du milieu de terrain néerlandais qu’il considère comme une référence mondiale à son poste et un joueur fascinant.

Le prochain mercato estival promet déjà d’être très animé au PSG après le départ déjà programmé de Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale envisage de recruter à la fois un ailier gauche, un milieu de terrain et un défenseur axial droit pour oublier le capitaine de l’équipe de France. Et un profil XXL est évoqué avec insistance dans le viseur du PSG dans l’entrejeu : Frenkie De Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone.

Mercato : Le PSG prêt à le recruter pour 200M€, il annonce du lourd https://t.co/g794Amj1gd pic.twitter.com/6ALkZOnrE9 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

« Des joueurs comme ça sont indispensables »

D’ailleurs, dans les colonnes de L’EQUIPE , Luis Fernandez a vanté les mérites de De Jong : « Il m’a fasciné quand il jouait à l’Ajax avec Eri ten Hag. Il a cette facilité technique pour ressortir les ballons. Il voit vite, il arrive à casser les lignes. Il a été repositionné plus haut mais j’aimerais bien le voir à ce poste de sentinelle car il a l’aisance des plus grands. Des joueurs comme ça sont indispensables dans une équipe », indique l’ancien entraîneur emblématique du PSG, qui valide donc indirectement cette piste Frenkie De Jong.

Fernandez fan de Zaïre-Emery