Mercato - PSG : Il recale Paris et réalise son «rêve»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux cracks brésiliens, Vitor Roque a fait l'objet d'une belle bataille pour son transfert. Le PSG a notamment tenté de recruter l'attaquant de l'Athletico Paranaense qui a finalement choisi de signer au FC Barcelone. Un transfert acté depuis plusieurs semaines déjà, mais le jeune brésilien vient d'arriver en Catalogne où il vit un rêve.

A l'image d'Endrick avant lui, Vitor Roque a également été au cœur d'une belle bataille sur le mercato au cœur de laquelle le PSG s'est notamment impliqué. Mais c'est bien de le FC Barcelone qui a raflé la mise pour un transfert avoisinant les 30M€, auxquels pourraient s'ajouter 30M€ de bonus.

Vitor Roque est déjà à Barcelone

Un transfert bouclé depuis quelques semaines déjà, mais Vitor Roque terminait la saison avec l'Athletico Paranaense. Le jeune attaquant brésilien vient d'ailleurs de débarquer en Catalogne où il est très attendu compte tenu des récents problèmes offensifs du FC Barcelone. Et ce dernier semble déjà impatient de débuter.

«C'est un rêve qui est devenu réalité»