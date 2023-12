Mercato - PSG : Il quitte Paris et dévoile de grands regrets

Axel Cornic

Considéré comme l’une des grandes promesses du football italien à ses débuts sous les couleurs de la Juventus, Moise Kean n’a pour le moment pas connu le succès attendu. Il a pourtant laissé un bon souvenir au Paris Saint-Germain, où il a d’ailleurs livré la meilleure saison de sa jeune carrière en termes de buts...

Avant de se tourner vers Lionel Messi en 2021, le PSG a tenté plusieurs paris pour accompagner Kylian Mbappé et Neymar à la pointe de l’attaque. Cela a notamment été le cas lors de la saison 2020/2021 avec Moise Kean, annoncé à l’époque comme l’un des talents à suivre de la nouvelle génération.

« Wow... Je pourrais raconter pas mal de choses sur mon passage au PSG »

Avec 17 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues, l’Italien a signé la meilleure saison de sa carrière au PSG, qu’il a toutefois quitté au terme de son prêt. Désormais à la Juventus, il n’a pas oublié sa courte expérience parisienne « Wow... Je pourrais raconter pas mal de choses sur mon passage au PSG » a-t-il confié, lors d’un entretien publié sur le podcast 19F .

« Je me sentais plus qu'à l'aise, je ne m'attendais pas à ce que mes coéquipiers... m'aident à ce point-là »