Mercato - PSG : Il quitte le loft et déballe tout sur son transfert

Pierrick Levallet

Si le PSG est en train d’accélérer pour son mercato, le club de la capitale a également poussé quelques joueurs vers la sortie. Les dirigeants parisiens se sont notamment séparés de Noha Lemina, lui qui faisait partie du loft des indésirables. L’ailier de 19 ans s’est engagé à Annecy cet été. Et il n’a pas manqué de dévoiler les coulisses de son transfert au sein du club de Ligue 2.

Le mercato du PSG est en train de s'accélérer. Le club de la capitale est sur le point de s'attacher les services de João Neves. Mais les dirigeants parisiens se sont également séparés de certains éléments indésirables comme Noha Lemina. L'ailier de 19 ans a signé à Annecy cet été. Et il n'a pas manqué de dévoiler les coulisses de son transfert.

«Annecy m’a fait comprendre qu’ils me faisaient confiance»

« Ce qui m’a convaincu de signer à Annecy ? Les contacts ont débuté pendant mes vacances au Gabon, avec ma famille. Mon agent m’a contacté pour me faire part de l’intérêt d’Annecy, on s’est appelé et le club m’a fait part de ce qu’ils attendaient et j’ai fait part de mes ambitions pour cette année. Ça a tout de suite collé. Quand je suis rentré, j’ai fait 2-3 jours de préparation avec le PSG et je suis vite venu signer ici. Annecy m’a fait comprendre qu’ils me faisaient confiance, que j’étais un profil qu’ils recherchaient et que j’aurais vraiment du temps de jeu » a confié Noha Lemina dans un entretien accordé au Dauphiné.

Un transfert à Annecy pour lancer enfin sa carrière ?

Noha Lemina n’aura pas vraiment eu la chance de montrer de quoi il était capable au PSG. Le Titi parisien ne compte aucun match officiel sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. Prêté à la Sampdoria et à Wolverhampton la saison passée, Noha Lemina va désormais tenter de s’imposer à Annecy. À voir s’il parviendra à lancer sa carrière au sein du club de Ligue 2.