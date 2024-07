Mercato - PSG : Il pousse un coup de gueule pour ce transfert à 58M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très en vue lors de l’Euro 2024, Nico Williams a attiré l’attention du FC Barcelone, mais également du PSG. L’avenir de l’international espagnol fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Ce qui lui met une pression inutile et qu’il ne mérite pas, comme l’a confié son coéquipier en sélection et à l’Athletic Bilbao, Unai Simon.

Formé à l’Athletic Bilbao, Nico Williams pourrait changer de club lors de cette période de mercato. L’ailier âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, est annoncé avec insistance au FC Barcelone, tandis que le PSG aurait également un œil sur lui. L'avenir de l’international espagnol (20 sélections) fait l’objet de beaucoup de rumeurs, surtout depuis ses performances avec la Roja lors de l’Euro 2024.

« Il n'a pas mérité la pression qu'il a subie »

« Cela a été un mois et demi très compliqué pour lui... Lire des nouvelles sur lui toute la journée, des choses que même lui ne savait pas, dont 90 % ont été inventées, ce n'est pas facile à supporter », a confié Unai Simon, dans des propos relayés par AS. « La seule chose qu'il a faite ou la seule faute qu'il a commise, c'est d'avoir été l'un des meilleurs ailiers d'Europe et le meilleur de l'Euro avec Yamal. Il n'a pas mérité la pression qu'il a subie. »

« Nous devons respecter la décision prise par les joueurs de notre équipe »

« À 22 ans, je lui ai dit : tu as gagné le respect du vestiaire de l'Athetic et de l'équipe nationale, ce qui est incroyable. Personne ne va lui dire quoi que ce soit pour la décision qu'il prend, c'est impossible. Mon conseil, après l'année qu'il a passée, est de profiter des vacances, pour qu'à son retour, il revienne avec les batteries rechargées », a ajouté le gardien de l’Espagne et de l'Athletic Bilbao. « Je comprends l'agacement, mais je ne le partage pas, on ne peut pas demander à tous les joueurs d'être De Marcos, Sancet... Nous devons respecter la décision prise par les joueurs de notre équipe et chaque fois que Nico ou n'importe quel joueur de cette équipe portera ce maillot, il donnera tout ce qu'il a. Nous devons être fiers d'avoir le meilleur ailier d'Europe et en profiter. »