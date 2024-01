Mercato - PSG : Il annonce un gros échec en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Leny Yoro serait l’une des grandes priorités de Luis Campos qui envisage de le faire venir dès cet hiver au Parc des Princes. Mais Olivier Létang a nié la vente de son jeune protégé, et tout ce feuilleton serait effectivement monté de toute pièce selon Daniel Riolo.

Interrogé mardi soir par Le Parisien , le président du LOSC Olivier Létang a mis les choses au clair sur l’avenir de Leny Yoro (18 ans), annoncé en partance vers le PSG dès cet hiver : « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ». Le patron des Dogues dément donc une vente imminente de son jeune défenseur central au PSG, et Daniel Riolo va encore plus loin…

« Il n’y a jamais eu de contact »

Mardi soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport , le chroniqueur a expliqué que le PSG n’avait même jamais négocié avec le LOSC pour Leny Yoro : « C’est vraiment typique de la situation de mercato où on essaye d’influencer un peu partout les journalistes. Enormément de comptes ont rapidement qu’il y avait eu contact, qu’il allait y avoir réunion, que le PSG finirait par faire offre, que Lille finirait par craquer. En fait, absolument pas. Il n’y a jamais eu de réunion, il n’y a pas eu de contact. Le PSG essaye de distiller de fausses infos pour entretenir l’idée et peut-être pousser le joueur à se braquer et dire je veux m’en aller. L’agent, Jorge Mendes, il sait faire ça parfaitement, manipuler les journalistes, faire en sorte que les comptes Twitter relaient. Conclusion, il ne partira pas », assure Riolo.

Yoro vers un autre club que le PSG ?