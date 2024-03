Mercato - PSG : Il a dit non à une offre de 200M€ !

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé s’en ira pour le Real Madrid à la fin de la saison, le PSG penserait notamment à Lamine Yamal pour lui succéder. En ce sens, le club de la capitale aurait proposé 200M€ afin de s’attacher les services de l’international espagnol. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a confirmé avoir rejeté une offre de ce montant pour son joueur.

S’il n’a pas encore voulu le confirmer vendredi en conférence de presse, Kylian Mbappé est bel et bien sur le départ du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international français devrait prendre la direction du Real Madrid. Le club de la capitale s’est déjà lancé à la recherche de son successeur. En ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur du Paris Saint-Germain. Comme indiqué par Marca dernièrement, le PSG penserait notamment au jeune Lamine Yamal.

Le PSG a fait une offre de 200M€ pour Yamal

Révélation de la saison du côté du FC Barcelone, l’international espagnol âgé de seulement 16 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026. Selon Marca , le PSG aurait fait une offre de 200M€ afin de s’attacher les services de Lamine Yamal, auteur de 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

« Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal pour 200M€ »