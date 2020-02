Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à se libérer de Manchester City ?

Publié le 18 février 2020 à 3h10 par La rédaction

Suite aux sanctions prises par l'UEFA envers Manchester City, Guardiola aurait une possibilité réglementaire pour se libérer selon certains médias anglais. Ce scénario avait-il été anticipé par l'entourage du coach catalan ? Analyse.

Suite à la sanction prise par le fair-play financier à l'encontre de Manchester City, interdit de Ligue des champions pendant deux ans, le très sérieux quotidien anglais The Telegraph annonce que cela pourrait permettre aux joueurs et à Guardiola de rompre unilatéralement leur contrat en fin de saison, du fait du règlement 14 de la FIFA sur les impayés en salaire. The Telegraph affirme en effet que le non-versement des primes à venir en C1 du fait de la non-participation de City pourrait entrer dans ce cadre. Guardiola pourrait donc potentiellement se libérer en fin de saison.

Ce règlement ne sera pas utilisé

L'entourage de Guardiola, qui sollicitait visiblement les grands clubs européens ces dernières semaines, avec en filigrane le message qu'un mouvement était possible en fin de saison, pourrait-il avoir anticipé un tel cas de figure ? C'est très improbable, car il apparaît impossible de faire jouer une telle clause. En effet, celui qui l'utiliserait pourrait rapidement se retrouver rejeté par tous les grands clubs, tant la démarche apparaîtrait agressive envers l'institution club. Un entraîneur de la trempe de Guardiola ne peut se permettre d'utiliser une telle arme réglementaire. En aucun il n'a donc pu être envisagé de le faire.