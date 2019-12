Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola ne ferme pas totalement la porte à Al-Khelaïfi !

Publié le 22 décembre 2019 à 2h00 par G.d.S.S.

Pep Guardiola, qui pourrait accompagner Xavi sur le banc du PSG la saison prochaine, n’exclut pas de quitter Manchester City.

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, le PSG songe à Xavi pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. Mais l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone ne souhaite pas venir seul et pousse pour débarquer avec son ancien mentor, Pep Guardiola. D’ailleurs, alors que ce dernier est actuellement sous contrat avec Manchester City, il ne semble exclure aucune option pour son avenir.

Guardiola se verrait bien rester à City, mais…