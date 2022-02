Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 21 février 2022 à 0h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Manchester United pour le recrutement d'Erling Haaland. Toutefois, le club de la capitale n'aurait pas vraiment à s'inquiéter des Red Devils concernant le buteur du Borussia Dortmund.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Conscient de la situation de son attaquant français, le PSG a déjà choisi son digne héritier. Selon Le 10 Sport, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Et alors que Manchester United serait également sur les traces du Norvégien, le directeur sportif du PSG pourrait être sauvé par Roy Keane sur ce dossier.

«Pour Haaland, c’est délicat à cause de ce qui s’est passé entre son père et Keane à Old Trafford»