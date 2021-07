Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce pour ce deuxième départ estival !

Publié le 15 juillet 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que la piste Galatasaray est annoncée avec insistance ces derniers jours pour Layvin Kurzawa, une grande avancée ce serait produite au cours des dernières heures.

L’heure est maintenant venue de dégraisser pour le Paris Saint-Germain. En effet, après les arrivées de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale va désormais se concentrer sur le fait de réaliser certaines ventes. Et après Mitchel Bakker qui a rejoint le Bayer Leverkusen, c’est Layvin Kurzawa qui pourrait être le second joueur à quitter le PSG au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et les choses pourraient actuellement être en train de s’accélérer.

Accord trouvé entre le PSG et Galatasaray pour Layvin Kurzawa !

En effet, RMC Sport annonce ce jeudi après-midi qu’un accord a été trouvé entre le PSG et Galatasaray pour un transfert de Layvin Kurzawa. Un transfert donc, et non un prêt comme cela a pu être annoncé des derniers temps. Reste maintenant à savoir à quel est le montant de ce terrain d’entente trouvé entre les deux écuries pour l’ancien joueur de l’AS Monaco. À suivre…