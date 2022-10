Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier arrive, ça change tout pour l'avenir de Messi

Publié le 5 octobre 2022 à 21h10

Arthur Montagne

Après une saison plus que poussive, Lionel Messi semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau. En effet, depuis le début de l'exercice en cours, l'Argentin brille avec le PSG sous les ordres de Christophe Galtier qui a mis en place un système de jeu qui convient parfaitement à La Pulga.

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi a rencontré de nombreuses difficultés à s'intégrer à Paris. Ses prestations lors de sa première saison au PSG en sont la preuve. Néanmoins, après un été beaucoup plus calme durant lequel il a suivi une vraie préparation physique, l'Argentin semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Lionel Messi est donc enfin de retour.

El míster Christophe Galtier ha montado un equipo a la medida de Messi, ese 5-2-1-2 mejora a Leo, con lo que el equipo mejora. Neymar acepta su rol, un poco más secundario pero que le hace crecer. Mbappé un poco menos como dijo él mismo, pero es lo que hay. Galtier no cambiará — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 5, 2022

Galtier met Messi dans les meilleurs conditions

Et au-delà d'une préparation optimale, Lionel Messi a également bénéficié d'un autre changement majeur à savoir l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Et pour cause, comme l'explique Guillem Balague, l'entraîneur français a immédiatement mis en place un système en 3-4-1-2 qui permet à La Pulga d'évoluer dans les meilleures conditions. Utilisé dans le couloir droit du 4-3-3 de Pochettino la saison dernière, Lionel Messi évolue désormais dans l'axe avec beaucoup plus de liberté. Par conséquent, l'Argentin est désormais épanoui au PSG et l'idée d'une prolongation de son contrat, qui expire en juin prochain, n'est pas à exclure.

«Je me sens bien»