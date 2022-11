Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier annonce un renfort inattendu

Publié le 12 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

A l'occasion de son passage en conférence de presse, Christophe Galtier s'est prononcé sur la situation du jeune Timothée Pembélé. Le défenseur formé au PSG a disparu des radars, mais le coach parisien assure qu'il compte sur lui en vue de la seconde partie de saison.

Depuis son arrivée au poste de conseiller sportif du PSG, Luis Campos cherche à recruter un défenseur central. En vain jusqu'ici. La piste menant à Milan Skriniar a également pris du plomb dans l'aile. Mais la solution pourrait bien être trouvée en interne avec un certain Timothée Pembélé dont Christophe Galtier a donné des nouvelles.

Revoilà Pembélé !

« Je le vois chaque après-midi. Sa rééducation s’est bien passée, sa réathlétisation et en cours. Il travaille sérieusement, il est bien encadré (…) Il commence à retrouver des sensations, on verra quand il retrouvera le groupe. Le plus important est qu’il travaille dur et qu’il soit patient. Quant à savoir ce qui va se passer pour son avenir, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment se passera le mercato », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Une solution pour la seconde partie de saison ?

Blessé jusque-là, Timothée Pembélé pourrait ainsi offrir une nouvelle solution à Christophe Galtier dans sa rotation. Capable de jouer latéral droit ou défenseur central, le joueur formé au PSG pourrait éviter au club de la capitale de se mettre en quête d'un renfort défensif sur le mercato.