Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Mourinho ?

Poussé vers la sortie l’été dernier, Milan Skriniar est annoncé comme l’un des premiers candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain. Une piste sérieuse se dégage déjà, puisque José Mourinho aimerait beaucoup le garder au Fenerbahçe, où le défenseur slovaque a été prêté lors du dernier mercato hivernal.

Où jouera Skriniar ?

Il a ainsi rejoint le Fenerbahçe d’un certain José Mourinho, qui l’a tout de suite installé comme un titulaire indiscutable. Au total, Skriniar a joué 23 rencontres toutes compétitions confondues avec le club turc, soit plus de la moitié que toutes ses présences avec le PSG depuis sa signature en 2023 ! Pas étonnant donc que le Special One veuille faire tout son possible pour le garder à ses côtés.