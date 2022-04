Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 3 avril 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Courtisé par plusieurs grandes équipes européennes, Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund. Le Real Madrid et le PSG se sont positionnés, mais Manchester City tiendrait la corde dans ce dossier

Les blessures d'Erling Haaland se succèdent cette saison, mais l'intérêt des cadors européens demeurent toujours présents. Régulièrement annoncé dans le viseur des plus grandes équipes du continent, le buteur norvégien reste énigmatique lorsqu'il s'agit de son avenir. Mais son agent a été clair en décembre dernier. Interrogé sur l'avenir de son client, Mino Raiola avait confirmé les envies d'ailleurs d'Erling Haaland. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait-il confié lors d'un entretien à Sport1 en décembre dernier. Le PSG est régulièrement cité parmi les favoris, même si tout dépendra de l'avenir de Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le Real Madrid voudrait l'associer à Mbappé la saison prochaine, tandis que Manchester City voudrait faire de lui sa nouvelle tête de gondole.

Un départ du Borussia Dortmund cet été

Journaliste pour Bild , Sebastian Kolsberger s'est exprimé sur ce dossier Erling Haaland. Chargé de suivre le Borussia Dortmund au sein du quotidien allemand, il a annoncé le départ probable du Norvégien à la fin de la saison. « Haaland va certainement partir cet été. Il veut passer à l'étape suivante de sa carrière. Il n'y a pas eu de discussions entre le joueur et le club ces derniers mois. Il a déjà pris sa décision. Mais on ne sait pas encore où il ira » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Bernabeu Digital . Selon Kolsberger, Haaland pourrait dévoiler sa décision lors de ce mois d'avril, mais une tendance se dessine.

Haaland veut aller au Real Madrid, mais...