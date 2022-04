Foot - Mercato- PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se précise pour le projet QSI !

Publié le 25 avril 2022 à 15h45 par La rédaction

Les hautes instances du Paris Saint Germain auraient bel et bien décidé de remercier Leonardo de son poste de directeur sportif en fin de saison.

Tout juste sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire - record partagé avec l’AS Saint-Etienne – le Paris Saint Germain peut désormais se tourner vers la saison prochaine ainsi que sur le recrutement estival. Si le mercato parisien devrait une fois de plus être très agité et notamment dans le sens des arrivées, un départ de taille se précise au sein du club parisien !

Leonardo sur la touche ?