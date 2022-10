Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En pleine polémique, Mbappé reçoit un soutien inattendu

Publié le 16 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est confronté a de nombreuses critiques. Et pour cause, l'attaquant français aurait déjà réclamé son départ du PSG. Mais pour Pascal Dupraz, l'international français a raison d'être mécontent.

Il y a quelques jours, plusieurs médias ont annoncé que Kylian Mbappé avait réclamé son départ du PSG. La raison ? L'attaquant français serait déçu par les promesses non-tenues par la direction parisienne lors de sa prolongation. Le projet actuel ne correspond pas à celui qui lui a été vendu il y a quelques mois. Un comportement qui a suscité des critiques, mais pas seulement. En effet, Pascal Dupraz comprend le comportement de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Mbappé n'est plus le bienvenu au Real Madrid https://t.co/WH8x2uqtpo pic.twitter.com/eqVx6KNpoB — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«Mbappé n'est pas coupable»

« Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout: l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la tête. Les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, bien qu'il soit promis à être le meilleur joueur du monde. C'est le terrain qui va régler le problème du Paris Saint-Germain, et le talent de Mbappé, on l'espère, mais ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans. L'argent, c'est déjà suffisant. Mais lui donner le pouvoir, lui dire qu'on va prendre un grand attaquant, qu'on va virer Neymar... », assure-t-il au micro de RMC . Un avis également partagé par Jérôme Rothen.

«Président de club, ça veut dire ce que ça veut dire»