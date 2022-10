Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plein feuilleton, Mappé se fait clasher par le Real Madrid

Publié le 15 octobre 2022 à 17h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

S'estimant trahi par ses responsables, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG au plus vite. Bien évidemment, la piste Real Madrid est évoquée. Mais en coulisses, les dirigeants espagnols n'auraient pas l'intention de rouvrir ce dossier pour l'instant. Irrité par le comportement du joueur français, le club merengue se méfierait de lui.

Un nouveau fiasco au PSG ? Cinq mois après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé voudrait mettre fin à son aventure parisienne. Selon le journaliste Romain Molina, il aurait réclamé son transfert dès le mois d'août. Mbappé estime que ses responsables n'ont pas tenu leurs promesses, notamment en matière de recrutement.

Mercato - PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, Messi a déjà son remplaçant https://t.co/aSmYKnhJdk pic.twitter.com/ECrha87jKF — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Le Real Madrid ferme la porte à Mbappé

Deux équipes apparaissent comme des candidats naturels au vu de leur intérêt passé : Liverpool et le Real Madrid. Mais selon Mario Cortegana, le club espagnol n'aurait pas l'intention, pour l'instant, d'activer cette piste et de tenter de recruter Mbappé.

Le comportement de Mbappé jugé inacceptable

Lors du Podcast 4 Amigos , le journaliste de Marca a dévoilé les raisons de ce choix. Au sein du Real Madrid, on estime que le comportement de Kylian Mbappé est inacceptable et qu'il aurait le plus grand mal à s'intégrer au sein du vestiaire merengue . Par ailleurs, les exigences de son entourage, notamment au niveau financier, sont hors de portée pour le Real Madrid, qui ferme la porte à Mbappé.

Quelle est la suite pour Mbappé ?