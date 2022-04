Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas… Le verdict est connu !

Publié le 25 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas fait énormément parler. Au PSG, il ne devrait en rester qu’un la saison prochaine et celui-ci serait…

En cette fin de saison, la gestion de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma est devenue un gros problème pour le PSG. Au final, l’alternance prônée par Mauricio Pochettino n’aura pas porté ses fruits. Quid alors de l’avenir ? Entre Navas et Donnarumma, il semble impossible que la cohabitation continue. « S'il existe une solution qui convient à tous, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision. Les relations avec eux sont très claires et directes », a d’ailleurs expliqué Leonardo sur le dossier.

Donnarumma in, Navas out ?

Aujourd’hui, il est annoncé qu’entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, il n’en restera qu’un au PSG. Et selon les informations de Fabrizio Romano, c’est l’Italien qui devrait être encore là la saison prochaine. Malgré les différentes rumeurs autour de Donnarumma, ce dernier n’aurait jamais envisagé de partir. Pour ce qui est de Navas, il devrait se mettre en quête d’un nouveau challenge. Ayant déjà dû quitter le Real Madrid à cause de Thibaut Courtois, le Costaricien devrait donc connaitre le même sort au PSG.