Mercato - PSG : Donnarumma, Leonardo… Keylor Navas lâche un message énigmatique !

Publié le 14 juin 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG est sur le point de boucler la venue de Gianluigi Donnarumma dans son effectif, il se pourrait que Keylor Navas ne voit pas forcément d’un bon oeil la venue de l’Italien…

Après l’officialisation de l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum la semaine dernière, le Paris Saint-Germain serait en passe de boucler celle de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat le 30 juin prochain, le portier italien devrait poursuivre sa carrière dans la capitale française. Son contrat serait déjà prêt, et sa visite médicale serait planifiée pour après mercredi prochain à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano. Et si l’hypothèse d’un prêt a pu être envisagée pour la saison prochaine, cette éventualité a été balayée par le même journaliste, qui indique que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se battront pour la place de numéro 1.

« Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence »

Mais il se pourrait que cette perspective ne soit pas forcément du goût de l’ancien portier du Real Madrid. En effet, tandis que bon nombre d’observateurs craignent un éventuel bouleversement des statuts dans le vestiaire parisien, Keylor Navas étant l’un des leaders du groupe, le Costaricien s’est fendu d’un message pour le mois énigmatique dans sa story Instagram ce lundi. « Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence », est-il écrit dans ce petit texte qu’il a partagé. Une réaction directement en lien avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et la concurrence que cela induirait pour lui ? À suivre…