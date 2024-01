Mercato - PSG : Deux transferts surprises se préparent ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, les plans du PSG sont déjà chamboulés. En effet, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, dont la signature n'est pas encore officielle, débarquent à Paris, mais ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause, la blessure de Milan Skriniar rebat encore les cartes pour le recrutement du PSG.

Ouvert depuis quelques jours, le mercato a déjà permis au PSG d'enrôler Lucas Beraldo, qui est d'ailleurs entré en jeu mercredi soir à l'occasion du Trophée des Champions face à Toulouse (2-0). Gabriel Moscardo devrait également débarquer dans les prochaines heures, mais il ne sera pas disponible tout de suite.

Le PSG perd Kimpembe et Skriniar

Par conséquent, le mercato du PSG est déjà bien avancé, et devait même être terminé. Néanmoins, les circonstances actuelles changent la donne. En effet, Milan Skriniar est sorti sur blessure contre Toulouse et pourrait être absent plusieurs mois. Un coup dur qui s'ajoute à celui de Presnel Kimpembe, qui ne devrait pas non plus rejouer de la saison.

Un défenseur central et un milieu de terrain encore attendus ?