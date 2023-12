Mercato - PSG : Deux prodiges arrivent, le Qatar va faire une annonce de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG semble déjà très actif puisque deux transferts seraient bouclés à savoir ceux de Lucas Beraldo (Sao Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians). En coulisses, Luis Campos s'active pour boucler le plus rapidement possible ces deux opérations. A tel point qu'une grande double annonce se prépare en coulisses.

Le 1er janvier, le mercato ouvrira ses portes, mais le PSG pourrait bien ne pas attendre cette date pour boucler ses deux premiers transferts de l'hiver. En effet, Luis Campos semble être en discussions avancées pour conclure les arrivées des deux cracks brésiliens Lucas Beraldo (Sao Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians).

Vers une double annonce pour Beraldo et Moscardo ?

Et selon les informations de Foot Mercato , le PSG compte même conclure très rapidement ces deux transferts afin d'officialiser les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en même temps. Les deux jeunes brésiliens pourraient donc débarquer en même temps à Paris dans les prochains jours afin de réaliser une grosse double-annonce. Et au Brésil, les deux clubs sont d'ailleurs résignés.

Corinthians et Sao Paulo déjà résignés