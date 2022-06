Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux plans B activés par Luis Campos après Skriniar ?

Publié le 15 juin 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble avoir fait de Milan Skriniar sa priorité absolue du mercato estival, un accord peine pour le moment à être trouvé par Luis Campos avec l’Inter Milan dans ce dossier. Une tendance qui pourrait donc inciter le nouveau conseiller sportif du PSG à se tourner vers deux autres profils de prestige à l’étranger.

Fraichement nommé à la direction sportive du PSG en lieu de place de Leonardo qui a été remercié en interne en toute discrétion en fin de saison, Luis Campos débute donc sa nouvelle et périlleuse mission avec ce mercato estival 2022. Et l’été s’annonce d’ailleurs très agité au Parc des Princes, avec déjà le dossier du nouvel entraîneur à gérer pour Campos. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est bel et bien Christophe Galtier qui tient la corde pour venir succéder à Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ayant jusqu’ici recalé le Qatar. Mais un autre dossier très compliqué occupe également l’esprit de Luis Campos depuis quelque temps.

Le PSG à fond sur Skriniar, mais…

En effet, le conseiller sportif du PSG semble avoir fait de Milan Skriniar (27 ans) sa grande priorité du mercato estival et met tout en œuvre en coulisses pour essayer de convaincre l’Inter Milan de lui céder son robuste défenseur central slovaque, dont le contrat court jusqu’en juin 2023. Le PSG aurait déjà fait parvenir à l’Inter une offre de 40M€ pour Skriniar, en vain, puisque le club nerazzurro ne semble pas disposé à descendre en dessous d’une opération à 70M€ dans ce dossier. Le média italien TMW explique pourtant que, de son côté, le PSG n’ira pas plus haut qu’une nouvelle proposition de 50M€, et le deal pourrait donc bloquer entre les deux parties. Ce qui incite donc Luis Campos à se pencher sur deux alternatives après Milan Skriniar…

Gabriel et Pau Torres ciblés par le PSG ?