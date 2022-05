Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux énormes conditions fixées pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 10 mai 2022 à 1h45 par La rédaction

Désireux de renouveler le contrat d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait fixé deux conditions avant de faire une seconde offre au Français.

Six ans après son départ du Stade Rennais, Ousmane Dembélé pourrait faire son grand retour en France lors du prochain mercato estival. En effet, son contrat avec le FC Barcelone arrivera à son terme le 30 juin prochain, et aucun accord n’a encore été trouvé pour sa prolongation, ce qui attire la convoitise du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria pourraient faire leurs valises cet été, et le PSG, qui tente de trouver leurs remplaçants, s’intéresserait à la situation de l’international français. Toutefois, alors que le Barça essaye de trouver un accord pour renouveler le bail du joueur de 24 ans, il y aurait deux conditions pour que cela aboutisse.

Le Barça a trouvé deux solutions pour prolonger Ousmane Dembélé