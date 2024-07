Mercato - PSG : Deux buteurs assurés d'être à Paris cette saison ?

Alexis Brunet

Le PSG compte bien être actif sur le mercato prochainement, notamment pour se renforcer en attaque. Les noms de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia sont les deux noms qui ressortent avec insistance pour une arrivée à Paris. L’un de ces deux joueurs pourrait débarquer au sein du club de la capitale, mais cela ne sera pas à la place de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani, qui ne souhaitent pas quitter le PSG.

Les supporters du PSG sont dans l’attente. Kylian Mbappé est parti rejoindre le Real Madrid, mais Paris n’a toujours pas annoncé le nom de son successeur. Le club de la capitale prend son temps avant de miser une certaine somme sur un joueur qui devra se montrer à la hauteur des folles statistiques qu’avait le champion du monde au PSG.

Transferts : Le PSG reçoit une offre de 70M€ ! https://t.co/IvKERWjdha pic.twitter.com/PdcYcCbIc3 — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Le PSG regarde du côté de Naples

Comme souvent par le passé, le PSG pourrait trouver son bonheur du côté de l’Italie. Après Zlatan Ibrahimović ou bien Edinson Cavani, le prochain buteur du club de la capitale pourrait bien être Victor Osimhen. Le Nigérian est annoncé par plusieurs sources dans le viseur du PSG, mais selon les informations exclusives le10sport.com, l’ancien joueur du LOSC ne serait pas dans les petits papiers du champion de France. En revanche, les dirigeants parisiens verraient d’un très bon œil l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Mais ce dossier est sans doute voué à l’échec, car le président napolitain Aurelio De Laurentiis ne souhaite pas vendre le Géorgien cet été.

Ramos et Kolo Muani veulent rester au PSG

Selon Foot Mercato, Victor Osimhen serait bien dans le viseur du PSG. Le profil aurait été validé par les dirigeants parisiens, mais un problème pourrait remettre en cause ce transfert. En effet, le club de la capitale possède déjà deux joueurs capables d’évoluer à la pointe de l’attaque, en la personne de Gonçalo Ramos et Kolo Muani et aucun des deux ne souhaite quitter Paris. Cela pourrait alors créer un embouteillage et une abondance de biens qui ne seraient profitables à personne.