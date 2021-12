Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des contacts amorcés en coulisse entre Pogba et Al-Khelaïfi ?

Publié le 30 novembre 2021 à 21h20 par T.M.

Des photos publiées ont montré la présence au même moment dans un même hôtel de Paul Pogba et Nasser Al-Khelaifi. La preuve d’un contact établi entre le PSG et le joueur en vue de l’an prochain ? Analyse.

Ces derniers jours, les médias anglais ont fortement relancé l’hypothèse d’une signature au PSG de Paul Pogba l’été prochain, des photos ayant montré que le milieu de terrain de MU était présent au même moment dans le même hôtel que Nasser Al-Khelaifi. Ces dernières heures, le média The Athletic a affirmé qu’une source au sein du club de la capitale avait affirmé que cette présence conjointe était une pure coïncidence. Que faut-il en penser ?

Probabilité non négligeable d’un meeting

Bien sûr, il est toujours possible d’imaginer qu’une telle concordance de temps et de lieu soit tout à fait fortuite, mais dans le contexte entourant l’avenir de Pogba, libre en fin de saison et figurant en très bonne place sur les tablettes du PSG, la probabilité reste malgré tout forte que la présence des deux hommes au même moment dans cet hôtel soit la preuve qu’un meeting était bel et bien programmé ce jour-là. Un seul élément permet en fait de maintenir le doute et de ne pas écarter la thèse de la coïncidence : la présence de Mino Raiola, l’agent de Pogba, n’a pas - elle - été constatée.