Mercato - PSG : Déjà 2 gros départs identifiés pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG souffre de la crise comme de nombreux clubs européens, Leonardo aurait identifié le nom des deux joueurs à vendre en priorité cet hiver : Leandro Paredes et Julian Draxler.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le flou règne concernant l'activité à attendre sur ce marché. Et pour cause, la crise du Covid-19 impacte sérieusement les finances des clubs européens. Et même le PSG n'y échappe pas. Les clubs français doivent en plus faire face au défaut de paiement de Mediapro et à l'incertitude que cela engendre sur les Droits TV. Par conséquent, les Parisiens chercheront à vendre durant le mois de janvier.

Draxler et Paredes poussés au départ ?