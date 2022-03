Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo demande au Qatar de recruter un joueur de L1 !

Publié le 27 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Encore impressionnant avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni doit être la priorité du PSG en vue de la saison prochaine selon Daniel Riolo.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG semble avoir fait de Paul Pogba sa grande priorité pour la saison prochaine, notamment grâce à sa situation contractuelle puisque son bail à Manchester United s'achève en juin prochain. Toutefois, selon Daniel Riolo, le joueur qu'il faut au PSG est Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a encore impressionné avec l'équipe de France vendredi soir contre la Côte d'Ivoire (2-1).

Riolo veut Tchouaméni au PSG