Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo bientôt disponible à coût zéro ?

Publié le 1 juin 2021 à 22h20 par La rédaction

Cristiano Ronaldo va obligatoirement être libéré par la Juve. Explication.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif italien le Corriere Dello Sport a révélé que la Juventus Turin avait fait savoir à Jorge Mendes qu’elle était favorable à un départ de Cristiano Ronaldo cet été, avant tout pour des raisons financières, le poids contractuel de la star portugaise étant trop élevé aujourd’hui pour le budget turinois.

La Juve n’aura pas le choix

Si cela se confirme, alors il est d’ores et déjà possible d’en déduire que Cristiano Ronaldo sera libéré de sa dernière année de contrat s’il trouve un club à sa convenance. Compte tenu du contexte financier et de l’âge du joueur, aucun club ne paiera un transfert en plus du salaire XXL de CR7, quand bien même ce dernier accepterait de baisser un peu ses émoluments. Dans ces conditions, la Juve n’aura aucune autre option que de laisser son attaquant portugais disponible à coût zéro en transfert. Pour le PSG, l’opportunité de recruter Ronaldo libre se confirme, comme un plan B derrière le dossier Messi.