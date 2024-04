Mercato - PSG : Coup de théâtre pour la prochaine signature ?

Pierrick Levallet

Au cours des prochaines semaines, le PSG aura quelques dossiers à gérer. Le club de la capitale, qui va intégrer une nouvelle équipe de jeunes à sa formation, aurait déjà un nom pour diriger cet effectif. Les dirigeants parisiens penseraient à Zoumana Camara, dont le contrat chez les Rouge-et-Bleu expire à l'issue de la saison. Mais l'actuel coach des U19 aurait d'autres envies pour son avenir.

En plus de son mercato qui s’annonce colossal pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a d’autres dossiers à gérer. Le club de la capitale cherche notamment à prolonger le contrat de Warren Zaïre-Emery. Mais ce n’est pas tout. Les Rouge-et-Bleu lanceront un nouveau projet à partir de cet été.

Mercato - PSG : Une révélation va chambouler l’avenir de Luis Enrique ? https://t.co/gO6Pi1zIgm pic.twitter.com/GPIyODS5ue — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Le PSG crée une nouvelle équipe de jeunes...

En effet, le PSG a décidé d’intégrer une troisième équipe à sa formation en plus des U17 et des U19. Le club de la capitale va donner naissance à un groupe Espoirs, composé majoritairement de joueurs de moins de 21 ans. Luca Cattani, directeur du football du centre de formation du PSG, et son adjoint Yohan Cabaye seraient à l'initiative de cette dernière création. Et pour diriger ce nouvel effectif, la direction parisienne aurait déjà un nom en tête.

... et veut Zoumana Camara pour l'entraîner